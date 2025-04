Bolsonaro segue na UTI com 'boa evolução' e 'sem dor', diz novo boletim médico

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Bolsonaro foi submetido a uma cirurgia no abdome no domingo, 13. Dois dias antes, o ex-presidente cumpria agendas em Santa Cruz, no interior do Rio Grande do Norte, quando passou mal e teve que ser internado. Desde então, Bolsonaro passou por duas transferências: do interior à capital do Rio Grande do Norte e de Natal à capital federal.

A equipe médica que realizou o procedimento no ex-presidente espera que o pós-operatório seja "prolongado".