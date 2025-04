'Vou ser o maior cabo eleitoral do Tarcísio', diz Nunes sobre eleições para governo de SP

O prefeito Ricardo Nunes (MDB) afirmou nesta terça-feira, 15, que será "o maior cabo eleitoral" do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) em 2026. Segundo o emedebista, a reeleição do chefe do Executivo paulista é "muito importante para a cidade de São Paulo". O Estadão revelou que Tarcísio se incomodou com os acenos de Nunes sobre uma possível candidatura ao governo estadual no próximo ano.

"O Tarcísio é candidato à reeleição, ele já falou isso. Eu vou ser o maior cabo eleitoral do Tarcísio, vou ser o cara que mais vai trabalhar porque é um cara que tem uma capacidade enorme, uma pessoa que fez com que o Estado hoje estivesse em outro patamar", afirmou Nunes em entrevista à Rádio Bandeirantes.