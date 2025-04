Tarcísio refaz anúncio de programa habitacional e retira menção ao MCMV

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), refez o anúncio do programa Casa Paulista, desta vez sem participação do governo federal.

Na semana passada, Tarcísio anunciou 30 mil novas unidades habitacionais, em parceria de R$ 1 bilhão com o Minha Casa, Minha Vida, ao lado do ministro das Cidades, Jader Filho, e do presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Vieira.