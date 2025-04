Silvinei Vasques desiste de acompanhar julgamento sobre golpe presencialmente

"É certo que a imprensa se fará presente no local designado para ocorrência da solenidade, motivo pelo qual, objetivando-se evitar qualquer tipo de prejuízo à integridade das cautelares em vigência, [...] chegou-se à conclusão de que seu não comparecimento é a medida mais acertada", escreveram seus advogados.

O ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF) Silvinei Vasques não vai mais acompanhar presencialmente a sessão que pode torná-lo réu por participar de trama golpista. A desistência foi encaminhada pela defesa de Vasques ao Supremo Tribunal Federal (STF), com a justificativa de que sua presença poderia causar o descumprimento de medidas cautelares a que ele está sujeito.

A defesa de Vasques afirmou que tem o receio de que a cobertura realizada pela imprensa no evento poderia ser divulgada por meio das redes sociais, apresentando em algum momento a imagem do acusado. Dessa forma, abrindo margem para que o STF entenda que Vasques descumpriu as medidas cautelares que precisa seguir.

No pedido apresentado na última segunda-feira, 7, a defesa de Silvinei Vasques solicitava autorização para acompanhar o julgamento da denúncia por golpe de Estado apresentada contra ele pela Procuradoria-Geral da República (PGR). A análise está marcada para os dias 22 e 23 de abril.

A resposta dos advogados de Vasques vem depois de o relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, pedir pelo esclarecimento de onde Silvinei ficaria hospedado em Brasília. Como resposta, a defesa informou a desistência da solicitação.

Descumprimento de mediadas cautelares de outros acusados