Piloto disse à PF que 'Rei do Lixo' tentou se desvincular de jatinho com R$ 1,5 mi em propinas

Em depoimento na superintendência da Polícia Federal na Bahia, em fevereiro, o piloto afirmou que tinha conhecimento do transporte de dinheiro em espécie na aeronave de Alex Parente, mas não soube informar quantas vezes isso ocorreu.

O piloto Alencastro da Cunha Lopes disse à Polícia Federal que era comum transportar dinheiro vivo no jatinho modelo Raytheon Hawker 400A do empresário Alex Parente, investigado na Operação Overclean por suspeita de liderar um esquema de corrupção e desvio de emendas parlamentares.

Alencastro também declarou não saber se os valores transportados "eram provenientes de práticas ilícitas ou se eram destinados ao pagamento de propina".

Quando a primeira fase da operação foi deflagrada, em dezembro de 2024, policiais federais apreenderam R$ 1,5 milhão com Alex Parente em uma outra aeronave, um jatinho Learjet 60XR, emprestado a pedido do empresário José Marcos Moura, conhecido como "Rei do Lixo", que também é investigado da Overclean. O avião decolou de Salvador e havia acabado de pousar em Brasília.

O advogado Lucas Lobão, ex-coordenador do Departamento Nacional de Obras Contra a Seca (Dnocs) na Bahia, também estava na aeronave. O dinheiro foi encontrado em uma mala de mão e uma mochila.

Em razão do flagrante, o piloto foi chamado para prestar depoimento na condição de testemunha. Ele operou o voo e presenciou a abordagem da Polícia Federal. Alencastro disse que não sabia que havia dinheiro na aeronave e afirmou ter ficado "surpreso" quando Alex Parente e Lucas Lobão informaram aos agentes da PF que transportavam a quantia em espécie.