O POVO News: PL da Anistia tem urgência protocolada: o que vem depois?; cirurgia de Bolsonaro

Com 262 assinaturas, sendo 146 de deputados federais de partidos que compõem a base do governo Lula, o PL da Anistia foi protocolado com urgência na Câmara

Com a apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a primeira edição do programa O POVO News desta terça-feira, 15, repercute o protocolo na Câmara dos Deputados, nessa segunda-feira, 14, de um requerimento de urgência para o projeto de anistia aos condenados pelo 8 de janeiro, quando apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) depredaram as sedes dos Três Poderes em Brasília.

O documento tinha 262 assinaturas, sendo 146 de deputados federais de partidos que compõem a base do governo Lula. O número representa mais da metade (56%) das assinaturas coletadas pela liderança do Partido Liberal (PL). O União Brasil é responsável por 40 delas, seguido por Progressistas (35), Republicanos (28), PSD (23) e MDB (20).