O POVO News: Hugo Motta e a pressão pela anistia; líder do PT fala em "rompimento" da base

Com apresentação da jornalista Rachel Gomes, o programa O POVO News realiza a 566ª edição na noite desta terça-feira, 15. A programação repercute as pressões que o Partido Liberal (PL) do ex-presidente Jair Bolsonaro vem fazendo sobre o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB).

Mesmo com 262 assinaturas para o requerimento de urgência do Projeto de Lei da Anistia, o deputado federal não é obrigado a pautá-lo. Após pressão do partido e de aliados de Bolsonaro, Hugo Motta afirmou que "não decide sozinho" as pautas que devem avançar no plenário da Casa.