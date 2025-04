Moraes manda Chiquinho Brazão, réu pela morte de Marielle, para prisão domiciliar

Deputados se recusam a relatar caso contra Brazão no Conselho de Ética / Crédito: © Agência Câmara

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) autorizou que o deputado federal Chiquinho Brazão, réu após ser acusado de ser dos mandantes do assassinato de Marielle Franco, vá para prisão domiciliar. A decisão é atendendo a um pedido da defesa com base em artigo do Código de Processo Penal, solicitado com base na debilitação no estado de saúde de Brazão. Ele está preso desde março de 2024 e, atualmente, se encontra na Penitenciária Federal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.