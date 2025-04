Consórcio impede Prefeitura de Sobral de descartar lixo por conta de dívida de R$ 1,2 milhão

Acordo entre as partes foi firmado nesta segunda-feira, após impasses no pagamento de dívidas

Segundo nota do Consórcio, Sobral está em débito com os pagamentos desde janeiro de 2025. O Município havia feito um pedido de tutela para que o consórcio se abstenha de suspender o recebimento dos resíduos, porém a Justiça indeferiu a solicitação. “Cumpre salientar que foi reconhecido judicialmente o direito do consórcio de proceder com a suspensão dos serviços em caso de inadimplência”, afirma a nota.

A Prefeitura de Sobral acumulou três meses de dívidas com o Consórcio de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da Região Metropolitana de Sobral (CGIRS-RMS) e foi impedida de descartar o material dos caminhões de lixo do Município na associação, nesta segunda-feira, 14.

E continuou: “Desde janeiro a gente tenta esse contato para que a gente pudesse fazer uma parceria entre o Consórcio e a Prefeitura, inclusive no início da gestão, logo no início, em janeiro”.

Edinardo Filho, prefeito de Forquilha e presidente do CGIRS-RMS, explicou a decisão ao portal O Sobralense nessa segunda-feira, 14: “Infelizmente, a gente teve que tomar essa atitude de fechar o Consórcio, simplesmente por falta de diálogo com a Prefeitura de Sobral, com a gestão municipal”.

Uma das alegações da Prefeitura foi o aumento no custo para gerir os resíduos. Em janeiro de 2025, o valor cobrado pelo Consórcio chegou a R$ 560 mil. Em fevereiro caiu para R$ 390 mil e, já em março, para R$ 309 mil, segundo o presidente do CGIRS-RMS.

“Diante dessa elevação de valores de janeiro, foi formalmente solicitado ao CGIRS-RMS que apresentasse a prestação de contas detalhada dos serviços executados, conforme previsto no estatuto do consórcio e em respeito ao princípio da transparência na gestão dos recursos públicos”, continua a nota da Sesep.

Presidente afasta influência de Cid Gomes na decisão

Após interromper a parceria com a Prefeitura, suposta intervenção do senador Cid Gomes foi levantada, disse Edinardo Filho. Mas ele afasta as acusações. “Meu líder se chama senador Cid Gomes, que vale ressaltar, eu escutei alguém falando besteira aqui hoje, dizendo que tinha o dedo do senador. Não posso deixar essa injustiça com o senador”, disse.

“O senador não me pediu nada, pelo contrário, há 20 dias, quando Sobral entrou na Justiça, com mandado de segurança para que a gente não fechasse os portões e eles continuassem depositando sem pagar, eu me encontrei com o senador e disse ‘senador, me dê um conselho’, com essas palavras. Expliquei a situação. Sabe o que foi que o senador disse? ‘É mesmo, Edinardo?’. Só disse isso e eu entendi que ali era uma coisa que ele não queria para depois não dizerem o que justamente estão dizendo agora”, completou.