Braga Netto recebe Sóstenes Cavalcante na prisão e o parabeniza por articulação pela anistia

Ao Estadão , Sóstenes disse que Braga Netto, que está preso em um quartel onde possui acesso à televisão com canais abertos, o parabenizou pelo trabalho na articulação do projeto.

O ex-ministro da Defesa general Walter Braga Netto, preso desde o dia 14 de dezembro por suposta obstrução de justiça no inquérito da tentativa de golpe de Estado, recebeu a visita do líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (RJ). No encontro, Braga Netto comemorou a apresentação do requerimento de urgência do projeto de anistia aos condenados pelo 8 de Janeiro.

A visita dele, que foi a primeira pessoa fora da família a visitar Braga Netto, durou cerca de 40 minutos. O ex-ministro está detido há 122 dias na 1ª Divisão de Exército, na Vila Militar, no Rio.

Como mostrou a Coluna do Estadão, Braga Netto também relatou ao líder do PL que é alvo de uma injustiça. O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes mandou prender ele após a Polícia Federal apontar uma ligação telefônica e trocas de mensagens do ex-ministro com o pai do ex-ajudante de ordens da Presidência Mauro Cid, general Mauro Lourena Cid, como tentativa de interferir na investigação sobre golpe de Estado. O ex-ministro da Defesa alega que era Lourena Cid quem o procurava.

"O pai do Mauro Cid que ligou para ele. Por isso, ele acha que a prisão não se sustenta. [...] Ele também disse que nunca ouviu a palavra golpe nas reuniões das quais participou e que estava assombrado com a história dos kids pretos", declarou Sóstenes à Coluna do Estadão.

Na visita, Sóstenes rezou o Pai-Nosso com Braga Netto. O líder do PL também o presenteou com o livro "Uma Vida Com Propósitos - Por Que Estou na Terra?", do pastor evangélico americano Rick Warren. A obra, de 352 páginas, busca trazer reflexões ao leitor sobre os significados da vida.