Ao lado de Lula, Haddad dá depoimento sobre inspirações que o levaram a entrar na política

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deixou a economia de lado durante passagem pela fábrica da Nissan e deu um depoimento pessoal sobre as inspirações que o levaram a entrar na política. Entre elas, citou a transformação social e a participação do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, nas eleições presidenciais vencidas em 1989 por Fernando Collor.

"Gostava de política, mas tinha muita dúvida se ia ocupar um cargo, se eu iria participar de um governo. Mas duas coisas me motivaram. A primeira delas foi o aparecimento do Lula, da figura do Lula, que me motivou a pensar diferente a política", disse o ministro da Fazenda em discurso na cerimônia que marcou o início da produção de um novo modelo pela Nissan.