Parlamentares de oposição devem visitar Braga Netto nesta terça-feira (15)

Um grupo de políticos deve visitar o general da reserva e ex-ministro da Casa Civil Walter Braga Netto nesta terça-feira, 15. O líder do PL na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante (PL), é um dos parlamentares que pretende ir ao no Comando da 1ª Divisão de Exército, na Vila Militar, no Rio de Janeiro.

É proibida a entrada de assessores, de seguranças ou da imprensa. Os congressistas também não podem entrar com celulares, equipamentos fotográficos ou qualquer outro dispositivo eletrônico, e é vedado qualquer registro de imagens dentro do local.

- Eduardo Girão (Novo-CE);

- Laercio Oliveira (PP-SE);

- Nelsinho Trad (PSD-MS);

- Mecias de Jesus (Republicanos-RR);

- Romario Faria (PL-RJ);

- Alan Rick (União-AC);

- Jorge Kajuru (PSB-GO);

- Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG);

- Styvenson Valentim (PSDB-RN);

- Teresa Cristina (PP-MS);

- Zequinha Marinho (Podemos-PA);

- Dr. Hiran (PP-RR);

- Carlos Portinho (PL-RJ);

- Damares Alves (Republicanos-DF).

Walter Braga Netto é um dos oito integrantes do primeiro núcleo da denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR), ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A denúncia contra eles foi aceita pelo STF em 26 de março, tornando-os réus por tentativa de golpe de Estado.

Braga Netto foi preso após pedido da Polícia Federal (PF) e com parecer favorável da PGR. Segundo a PF, o general tentou interferir na investigação do plano de golpe e obter acesso ao conteúdo da colaboração premiada do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens da Presidência, e também réu no caso.