O POVO News: Estado de saúde de Bolsonaro; PL da anistia protocolado na Câmara

Apresentado por Marcos Tardin , O POVO News chega à sua 565ª edição nesta segunda-feira, 14, com os principais destaques da política nacional e internacional. O programa atualiza a situação de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), após ser submetido a uma laparotomia exploradora neste domingo, 13.

Assista ao programa clicando aqui ou no player abaixo:

No Congresso Nacional, o líder do Partido Liberal, deputado federal Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), protocolou o pedido de urgência para a tramitação do Projeto de Lei que anistia os participantes dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023. A proposta já conta com 262 assinaturas.

"Acabo de protocolar o requerimento de urgência do PL da Anistia com 264 assinaturas. Diante da pressão covarde do governo para retirada de apoios, antecipei a estratégia. Agora está registrado e público: ninguém será pego de surpresa", disse Cavalcante em seu perfil no X, antigo Twitter.

O POVO News também repercute as articulações no cenário político internacional. A Justiça dos Estados Unidos autorizou o presidente Donald Trump a implementar um sistema de registro obrigatório para imigrantes em situação ilegal, medida que reacende o debate sobre políticas migratórias no país. Segundo de regra que exige que estrangeiros com 14 anos ou mais se registrem no governo, apresentem dados biométricos e apresentem comprovante de registro