O POVO News: Bolsonaro passa por cirurgia de 12 horas no intestino: o que se sabe e reações

Com a apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a primeira edição do programa O POVO News desta segunda-feira, 14, repercute a cirurgia no intestino do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) nesse domingo, 13, que durou cerca de 12 horas. Ele está clinicamente estável e sem dor, aponta boletim médico do Hospital Star DF, em Brasília.

Na sexta-feira, 11, Bolsonaro passou mal em um evento político no interior do Rio Grande do Norte. Após ser socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e transferido de helicóptero para Natal, onde ficou até sábado, 12.