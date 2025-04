Lula amplia agendas com o setor privado e busca diálogo com a classe média

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aumentou a quantidade de compromissos com empresas privadas entre os meses de março e abril de 2025. Enquanto janeiro e março contaram com dois e três encontros com o setor privado, respectivamente, os meses de março e abril já somam dez agendas realizados pelo chefe do Executivo. Há pelo menos mais uma visita planejada ainda para esta semana.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Lula tem usado o espaço para divulgar ações do governo voltadas aos trabalhadores e à classe média. O governo levou a frente projetos como a isenção de Imposto de Renda para pessoas que recebem salário de até R$ 5 mil, e o chamado Crédito do Trabalhador, empréstimo consignado para funcionários com registro em carteira. Essas e outras medidas do governo estão sempre presentes nos discursos de Lula nos eventos.

A agenda com empresários também ganhou destaque nas viagens internacionais. No fim de março, Lula visitou Japão e Vietnã acompanhado por uma comitiva com mais de 100 representantes do setor privado. Em Tóquio, reuniu-se com membros da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (Abiec), com foco na ampliação das exportações brasileiras, especialmente para o mercado japonês.

Veja a íntegra dos compromissos de Lula com o setor privado em 2025:

- 28 de janeiro - Reunião com representantes da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc);