Bolsonaro passa mal em tour no NE e é internado às pressas com dor abdominal

No fim da tarde, em rede social, Bolsonaro publicou uma foto e ressaltou que seu quadro de saúde é estável, com boa evolução clínica e ausência de febre. Ele disse que teve problemas no intestino delgado, e os descreveu como consequência das cirurgias que realizou após sofrer uma facada durante a campanha eleitoral de 2018. Por enquanto, afirmou, não há necessidade de intervenção cirúrgica.

Após passar mal em viagem ao Nordeste, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi submetido nesta sexta-feira, 11, a um procedimento no estômago e tratamento clínico para alívio de dores abdominais. Até a noite de ontem, ele seguia internado no Hospital Rio Grande, em Natal, para onde foi transferido da cidade de Santa Cruz, no interior do Rio Grande do Norte.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"Momentos assim nos lembram da fragilidade da carne e da fortaleza que vem da fé, da família e daqueles que permanecem ao nosso lado, mesmo à distância", publicou o ex-presidente no Instagram, agradecendo a "médicos, enfermeiros e a eficiência no transporte realizado pela Polícia Militar do Rio Grande do Norte". E completou: "Com a ajuda dos médicos e a proteção de Deus, em breve estarei de volta, pronto para retomar minha missão de percorrer as cinco regiões do Brasil".

Em entrevista ao Estadão, o médico Antônio Luiz Macedo disse que a possibilidade de cirurgia "não está totalmente descartada". Ele acompanha o caso do ex-presidente desde 2018 e está em contato a equipe que atende Bolsonaro em Natal. O ex-presidente é tratado com antibióticos, está recebendo cuidados de hidratação, controle da pressão arterial e remoção de líquido do estômago por meio de sonda nasogástrica. Macedo avaliou que as dores sentidas por Bolsonaro podem ter sido causadas por alimentos mal mastigados, o que teria provocado o quadro de semioclusão intestinal, diagnosticado pelos médicos em Natal.

Emergência

O ex-presidente estava participando de uma turnê pelo Nordeste, apelidada de "Rota 22". O objetivo da excursão é se aproximar do eleitorado da região, onde ele foi derrotado no último pleito por Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em todos os nove Estados com margem expressiva de votos.