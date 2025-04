Bolsonaro deixa Natal e embarca para Brasília, onde passará por cirurgia no intestino amanhã

O ex-presidente Jair Bolsonaro deixou o hospital Rio Grande, em Natal, no início da noite deste sábado, 12, e embarcou para Brasília, onde passará por uma cirurgia. A previsão é que de ele chegue na capital federal por volta das 22h e passe por uma operação no intestino entre madrugada e a manhã deste domingo, 13.

Na manhã deste sábado, Birolini disse que uma "intervenção cirúrgica de urgência e emergência" estaria descartada naquele momento. O médico afirmou ainda que as obstruções do intestino permaneciam e que uma operação dependeria da evolução clínica da saúde do presidente "nos próximos dias".

Na manhã de ontem, 11, Bolsonaro cumpria agendas em Santa Cruz, no interior do Rio Grande do Norte, quando passou mal e teve de ser internado. O ex-presidente foi levado até um heliponto em ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), de onde foi conduzido, em um helicóptero cedido pelo governo do Estado, ao Hospital Rio Grande, em Natal.