Juscelino Filho agradece a Lula a 'confiança' após exoneração e denúncia da PGR por corrupção

O ex-ministro das Comunicações Juscelino Filho (União-MA) agradeceu ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a confiança durante o período em que esteve à frente da pasta. Juscelino deixou o governo na quarta-feira, 9, após ser denunciado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) por suspeita de desvio de emendas enquanto deputado.

Em publicação no Instagram nesta sexta-feira, 11, Juscelino disse que esteve no Palácio da Alvorada para agradecer pessoalmente a Lula. "Foi uma honra conduzir programas fundamentais para a inclusão digital e contribuir com a reconstrução do Brasil, levando mais dignidade a quem mais precisa", escreveu.