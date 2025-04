Bolsonaro posta foto hospitalizado, diz que teve complicações no intestino e descarta cirurgia

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) publicou em rede social nesta sexta-feira, 11, uma foto em que aparece no Hospital Rio Grande, em Natal (RN). O ex-chefe do Executivo federal afirmou ter sofrido fortes dores abdominais por complicações no intestino delgado. No momento, segundo ele, foi descartada a necessidade de ele passar por uma nova cirurgia. Bolsonaro ressaltou que o quadro de saúde dele é estável, com boa evolução clínica e ausência de febre, e que o problema no intestino é consequência das cirurgias que realizou após sofrer uma facada durante a campanha eleitoral de 2018.

"Momentos assim nos lembram da fragilidade da carne e da fortaleza que vem da fé, da família e daqueles que permanecem ao nosso lado, mesmo à distância", escreveu no Instagram, agradecendo "médicos, enfermeiros e a eficiência no transporte realizado pela Polícia Militar do Rio Grande do Norte". Após passar por atendimento de emergência no Hospital Municipal Aluízio Bezerra, em Santa Cruz (RN), o ex-presidente foi levado até um heliponto em ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), de onde foi conduzido ao Hospital Rio Grande, na capital do estado. A governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra (PT), afirmou que determinou "total empenho e a adoção de todas as providências necessárias por parte das equipes das Secretarias de Saúde e de Segurança Pública do Rio Grande do Norte para prestar assistência ao ex-presidente da República". Desde que foi esfaqueado em Juiz de Fora (MG), em 2018, Bolsonaro já realizou cinco cirurgias abdominais. Ao Estadão, o médico Antônio Luiz Macedo explicou que o procedimento, por enquanto, é clínico, mas que a necessidade de uma cirurgia não está descartada por completo.