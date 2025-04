Tarcísio diz que direita está unida e reafirma lealdade a Bolsonaro

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou nesta quarta-feira, 9, que segue apostando no ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) como "grande condutor" do processo eleitoral de 2026. Tarcísio é apontado como um dos nomes viáveis para concorrer à Presidência em um cenário em que Bolsonaro não consiga reverter sua inelegibilidade.

Além de se afirmar "absolutamente leal" ao ex-chefe do Executivo federal, ele negou que os governadores presentes no ato pró-anistia aos condenados no do 8 de Janeiro, na Avenida Paulista, em São Paulo, estejam tentando herdar capital político.