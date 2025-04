O POVO News: Popularidade de Trump cai em meio a guerra tarifária; PL da anistia caminha

Enquanto Trump enfrenta queda de popularidade com tarifas recordes contra a China, PL da Anistia avança na Câmara com apoio expressivo e gera debates sobre seus impactos políticos.

No cenário internacional, o programa destaca a queda na popularidade do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump , em meio à escalada da guerra tarifária com a China. Para analisar os impactos políticos e econômicos dessa tensão crescente, O POVO News recebe Manuel Furriela , professor de Direito Internacional e reitor da FMU.

Ainda nos Estados Unidos, um helicóptero com pelo menos 6 pessoas caiu no Rio Hudson, em Nova York, e Autoridades do local afirmaram que há vitimas. O jornalista Amadeu Maya, âncora do Brasil News da Seabra Brazilian Television e repórter da SPT TV SIC Internacional, participa do programa para comentar o acidente e as repercussões na imprensa americana.

Na América do Sul, a crise política e econômica na Argentina se intensifica com a terceira greve geral enfrentada pelo presidente Javier Milei. A paralisação reflete a crescente insatisfação popular com as medidas econômicas do governo.

No Brasil, o O POVO News repercute o avanço do Projeto de Lei da Anistia, que já conta com o apoio de 240 deputados na Câmara. A proposta tem gerado forte debate no Congresso Nacional, especialmente entre parlamentares da base e da oposição. Para discutir o assunto, a vereadora de Fortaleza Priscila Costa (PL) participa do programa e comenta os bastidores do PL da Anistia.