Justiça do Ceará acata ação de deputado em nome de cachorro vítima de maus-tratos

A Justiça do Ceará aceitou, na última terça-feira, 8, a ação judicial impetrada em nome do cachorro Scooby , vítima de graves maus-tratos. A iniciativa, representada pelo deputado federal Célio Studart (PSD), busca responsabilizar financeiramente a tutora pelos danos materiais e morais causados ao animal, destinando os recursos para seu tratamento e bem-estar futuro.

No último dia 27 de março, em operação realizada pela Polícia Civil, com participação de entidades de proteção animal, Scooby foi resgatado em situação completa de abandono e sem integridade física. O poodle idoso estava há anos sem manutenção dos pelos, unhas e tratamento veterinário adequado, habitando um local sujo e sem cuidados.

Segundo a assessoria do parlamentar, a ação visa reparar danos e custear a manutenção do animal , bem como ser pedagógica ao mostra que estes crimes precisam ser punidos também financeiramente.

Scooby recebeu tratamento de entidade protetora de animais Crédito: Anjos da Proteção Animal/Reprodução Scooby quando foi resgatado Crédito: Anjos da Proteção Animal/Reprodução Deputado representa animal em ação indenizatória Crédito: Arquivo pessoal/Célio Studart

Na ação, Célio sustenta, com base no artigo 225 da Constituição Federal, que veda práticas que submetam os animais à crueldade, que a proteção ao meio ambiente é dever do poder público e da coletividade. Ele apresenta ainda o caso do cão “Tokinho”, de outubro de 2023, o qual foi representado pelo Grupo Fauno de Proteção aos Animais, que buscou o Judiciário visando reparação pelos danos que seu ex-tutor havia causado.

"Precisamos levar em conta que já há jurisprudência no Brasil de ações em que animais são partes em busca, tão somente, de reparação pela violência e crueldade que foram submetidos e, ainda, como forma pedagógica. Quando as pessoas sentem no bolso é que compreendem o tamanho do erro que cometeram", afirma Studart.