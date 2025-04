Câmara cria secretaria para defender prerrogativas dos deputados

Os integrantes da secretaria vão ficar responsáveis pela elaboração de pareceres e recomendações sobre o respeito à imunidade parlamentar e outras prerrogativas do cargo de deputado federal, articulando com outras entidades para defendê-las.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A mesma resolução criou outras duas secretarias na Casa, do Empreendedorismo Legislativo e da Inovação Legislativa. As três são comandadas por deputados com estrutura de cargos de natureza especial de livre nomeação.

Na quarta-feira, o presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), publicou a nomeação do deputado Luis Tibé (Avante-MG) para o cargo de secretário de Defesa das Prerrogativas Parlamentares. Segundo a Câmara, a secretaria contará com a assessoria da advocacia da Casa para exercer suas atribuições e não haverá acréscimo de despesas.

Motta disse que a medida é uma forma de "preservar a independência do Poder Legislativo" e dar "solidez ao regime democrático". A proposta foi aprovada, simbolicamente, em regime de urgência.

Para o relator do projeto, deputado Ícaro de Valmir (PL-SE), a criação é importante para defender a independência do Legislativo. "A sistematização de ações de prevenção, educação institucional e monitoramento de violações às prerrogativas dos parlamentares se apresenta como medida necessária à proteção do exercício livre e legítimo do mandato", afirmou.