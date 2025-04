Organizações se manifestam contra supersalários no serviço público e criticam projeto de lei

Dez organizações da sociedade civil lançaram um manifesto pedindo o fim dos supersalários no serviço público brasileiro. O grupo se posiciona contra a aprovação do Projeto de Lei 2.721/2021, conhecido como “PL dos Supersalários”, aprovado pela Câmara dos Deputados. Segundo os signatários, a proposta amplia privilégios, enfraquece o teto constitucional de remuneração e legaliza pagamentos indevidos como indenizações isentas de Imposto de Renda.

O manifesto denuncia que nove em cada dez magistrados e membros do Ministério Público recebem acima do teto constitucional de R$ 46.366,19, prática que teria custado ao menos R$ 11,1 bilhões aos cofres públicos em 2023. Com esse valor, segundo as organizações, seria possível investir significativamente em áreas como saúde, educação e assistência social.