O POVO News: Juscelino Filho pede demissão após denúncia da PGR: entenda impacto; EUA x China

Com a apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a primeira edição do programa O POVO News desta quarta-feira, 9, repercute o pedido de demissão do ministro Juscelino Filho, do Ministério das Comunicações, após ser denunciado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) por suposto esquema de desvio de emendas parlamentares.

Juscelino contou, por meio de carta, que voltará ao mandato de deputado federal pelo Maranhão. "Hoje tomei uma das decisões mais difíceis da minha trajetória pública. Solicitei ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva meu desligamento do cargo de ministro das Comunicações", consta em trecho da carta.