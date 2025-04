Marco Nanini acompanha sessão do Conselho de Ética da Câmara que pode cassar Glauber Braga

O ator e produtor teatral Marco Nanini está na Câmara dos Deputados nesta quarta-feira, 9, para prestar apoio ao deputado federal Glauber Braga (PSOL-RJ). A sessão no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar pode cassar o mandato do deputado por quebra de decoro parlamentar.

Nanini conheceu Braga e a deputada Sâmia Bomfim (PSOL-SP) no último final de semana, em Brasília, onde apresentou o espetáculo "O Traidor", dirigido por Gerald Thomas. Convidados pelo ator para assistir à peça, os três se conheceram no camarim. Ainda no palco, Nanini disse que "alguns de nossos melhores políticos" estavam na plateia, citando nominalmente Braga e Sâmia, além dos deputados Chico Alencar (PSOL-RJ) e Tarcísio Motta (PSOL-RJ).