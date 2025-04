Deputado líder da bancada da bala na diz ser contra prender usuário de maconha

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"Tem gente que fuma um baseado para descontrair, mas é um cumpridor dos seus deveres. Já o da cocaína eu penso diferente. Mas eu já estou indo para a ideia, hoje em dia, eu digo para os meus policiais, não prendam, não adianta prender", afirmou.

Fraga acompanhou o relator do projeto, Paulo Bilynskyj (PL-SP), em voto para rejeitar a inclusão da exigência do exame toxicológico. "Eu entendo a preocupação de alguns, mas se várias categorias que usam a arma de fogo como instrumento de trabalho não lhe é exigido, para que pegar o cidadão de bem com mais uma exigência absurda do que já vem sendo feito? ", disse, afirmando que a medida estaria "disfarçada" para desarmar a população.

O líder da bancada da bala também rebateu argumento do parlamentar Capitão Augusto (PL-SP), que disse saber separar muito bem o "cidadão de bem" do "cheirador de cocaína e maconheiro". "Se eu puder evitar que esse pessoal tenha as mesmas prerrogativas que nós temos, eu estarei lutando contra", afirmou.

Segundo Alberto Fraga, "não é o maconheiro que preocupa a gente". "Isso é para atingir justamente a pessoa de bem. São cidadãos que deixam seu CPF e seu endereço para comprar uma arma de fogo, coisas que os bandidos não fazem", disse.