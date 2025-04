Alece analisa criação de nova Promotoria em Maracanaú, com impacto anual de R$ 1 milhão

Um anteprojeto de lei, estudo preparatório de um projeto, foi enviado à Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) para a criação da 15ª Promotoria de Justiça de Maracanaú, município localizado na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). O gasto anual gira em torno de R$ 1 milhão.

“O presente anteprojeto visa alterar a estrutura organizacional do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), criando uma nova Promotoria de Justiça de Maracanaú ante a expectativa de demanda decorrente da instalação do referido Núcleo Regional”, explica o documento.

Além do cargo de promotor, “logicamente, é importante que, paralelamente à criação de novos órgãos de execução, sejam também criados cargos de técnico ministerial e de assessor jurídico I em quantitativo necessário para prestar apoio operacional”, justifica a proposta para as novas funções a serem desempenhadas.

Estudo de impacto

Um estudo de impacto financeiro foi realizado sobre a criação da 15ª Promotoria de Maracanaú, indexado ao texto do projeto de lei proposto à apreciação na Alece. Segundo consta no documento, o total de despesas por ano, entre “Pessoal e encargos sociais” e “Outras despesas correntes”, é de R$ 1.170.423,36.

Os cálculos tiveram como premissas: