União Brasil manifesta apoio a Juscelino Filho e diz que denúncias não equivalem a culpa

"Reafirmamos que denúncias não equivalem a culpa, e que o princípio da presunção de inocência deve ser respeitado", diz a nota oficial assinada pelo presidente nacional do União Brasil, Antonio Rueda. "O devido processo legal é pilar fundamental do Estado Democrático de Direito, e o União Brasil não admitirá qualquer tipo de prejulgamento ou condenação antecipada", prossegue.

O partido acrescenta: "Seguimos confiando na seriedade e competência do ministro Juscelino Filho, que tem exercido seu trabalho à frente do Ministério das Comunicações com comprometimento e resultados concretos para a população brasileira". O União Brasil diz ainda que "permanece ao lado do ministro" e que está "confiante de que ele poderá esclarecer todos os pontos levantados e reafirmar sua integridade perante a Justiça".

A PGR apresentou pela primeira vez uma denúncia contra um membro do alto escalão do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O órgão acusa Juscelino de receber propinas em troca da destinação de recursos à prefeitura de Vitorino Freire (MA), município que era administrado por sua irmã Luanna Rezende. A defesa do ministro diz que ele é inocente e que indicou emendas para "obras em benefício da população".