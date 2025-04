O POVO News: Anistia: Motta defende penas menores, mas critica projeto; Bolsonaro otimista

Com a apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a primeira edição do programa O POVO News desta terça-feira, 8, repercute posicionamento do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), em defender penas menores para os condenados pelo 8 de janeiro de 2023, quando apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) depredaram as sedes dos Três Poderes em Brasília.

Nessa segunda-feira, 7, o presidente da Casa defendeu que é preciso tratar com "sensibilidade" o projeto que concede perdão às condenações. Motta também diz ser necessário discutir o tema com "seriedade" e não agravar uma crise institucional.