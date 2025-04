Após denúncia da PGR, Juscelino Filho balança no cargo de ministro das Comunicações

Juscelino deve fazer uma carta de demissão e apresentar ao presidente Lula (PT) na próxima sexta-feira, 11. Até lá, ele conversará com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil), que o indicou para a vaga.

O ministro das Comunicações, Juscelino Filho (União Brasil), deve pedir demissão do cargo após ser denunciado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) por suposto esquema de desvio de emendas parlamentares.

A demissão começou a ser sondada em reunião de membros do União Brasil com a ministra Gleisi Hoffmann (PT), responsável pela articulação política do governo. O encontro aconteceu nesta terça-feira, 8.

Colaborou o jornalista João Paulo Biage, correspondente do O POVO em Brasília

