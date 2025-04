Lula: para fábrica investir, é preciso estabilidade política, jurídica, econômica e social

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, disse nesta segunda-feira, 7, que para uma fábrica investir no País é preciso que o Brasil ofereça estabilidade política, jurídica, econômica e social. A declaração foi dada na cerimônia de anúncio de expansão da fábrica da Novo Nordisk em Montes Claros (MG), com investimento de R$ 6,4 bilhões.

Na sequência, ele destacou a estabilidade econômica. "As pessoas têm que ter certeza de que o governo não vai tomar medidas na calada da noite para surpreender as pessoas."

'Quem tentar governar para todo mundo terá problemas com aqueles que recebem mais'

O presidente da República afirmou também que "quem tentar governar para todo mundo terá problemas com aqueles que recebem mais". A declaração foi dada ao defender o projeto que amplia a isenção do Imposto de Renda para quem recebe até R$ 5 mil, com a contrapartida de tributar as faixas de renda mais alta.

"Então, se você quiser governar para todo mundo, você começa a ter problema com aqueles que ganham mais. O companheiro [ministro da Fazenda, Fernando] Haddad, disse aqui o seguinte, nós estamos tentando livrar do pagamento do imposto de renda as pessoas que ganham até R$ 5 mil. Estamos diminuindo o pagamento de imposto para quem ganha também entre R$ 5 e R$ 7 mil, que é por volta de 85% da população brasileira. E nós estamos fazendo com que a compensação para beneficiar esses 15 milhões de pessoas seja fazer com que 141 mil brasileiros paguem um pouco mais do que pagam, ou paguem um pouco de imposto de renda", afirmou Lula.