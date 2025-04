Lula também larga na frente em eventual 2º turno contra Tarcísio e Bolsonaro, mostra Datafolha

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), venceria num eventual segundo turno das eleições presidenciais disputado com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), diz pesquisa Datafolha divulgada neste sábado, 5. Lula teria 48% das intenções de voto, contra 39% do ex-ministro de Jair Bolsonaro. Outros 13% votariam em branco, nulo ou em nenhum dos dois, e 1% não soube responder. Na mesma pesquisa, o Datafolha simulou uma disputa de segundo turno entre Fernando Haddad, ministro da Fazenda de Lula, e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), hoje inelegível após condenação pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Haddad sairia na frente com 45%, contra 41% de Bolsonaro.

Haddad também lideraria se o pleito fosse com Tarcísio, que ficaria com 37%, contra 43% do atual ministro da Fazenda. Num cenário de nova disputa em segundo turno entre Lula e Bolsonaro, o atual presidente teria 49% das intenções de voto, contra 40% de Bolsonaro. O petista contra a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) teria 50%, contra 38% de Michelle. Se a corrida em segundo turno fosse contra Eduardo Bolsonaro (PL), o presidente da República teria 51% das intenções de voto, ante 34% do filho do ex-presidente.

Primeiro turno O cenário do segundo turno favorável a Lula está em linha com o verificado pela mesma pesquisa sobre primeiro turno. Segundo o Datafolha, Lula sairia na frente numa disputa com a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro se as eleições presidenciais de 2026 fossem hoje. Nos cinco cenários de primeiro turno testados pelo Datafolha, Lula aparece na vantagem.

Numa disputa com Lula e Bolsonaro, o primeiro teria 36% e o ex-presidente, 30%. Ciro Gomes (PDT) teria 12%, Pablo Marçal (PRTB), 7%, o governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite (PSDB), 5%, e 9% votariam em branco/nulo ou nenhum, além de 2% afirmarem não saber. Sem Bolsonaro e com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) na disputa, Lula teria 35%, contra 15% do ex-ministro de Bolsonaro, 11% de Ciro, 11% de Marçal, 5% de Ratinho Junior (PSD), que é governador do Paraná, 3% de Leite, 3% do governador mineiro, Romeu Zema (Novo), 2% de Ronaldo Caiado (União Brasil), que comanda Goiás, 11% em branco/nulo/nenhum e 3% que não saberiam. Com Eduardo Bolsonaro (PL) na corrida, Lula também teria 35%, e em segundo lugar ficaria Ciro Gomes, com 12%. Já o filho de Bolsonaro teria 11% na terceira posição. Depois viriam Marçal (10%), Ratinho (6%), Zema (4%), Leite (4%) e Caiado (3%).