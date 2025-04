Vereadora do PT que pediu prisão de Bolsonaro não descarta protocolar novo pedido: "Nada impede"

A vereadora do Recife Liana Cirne (PT-PE), autora de notícia-crime que pediu a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, não descarta entrar com nova representação contra o ex-mandatário.

O pedido inicial foi negado por Moraes e contou com manifestação contrária da Procuradoria-Geral da República (PGR). Liana foi entrevistada pelo programa O POVO News, nesta quinta-feira, 3.