"Momento inflacionário grave" tem minado popularidade do governo Lula, avalia economista

Pesquisas de opinião têm mostrado acentuada queda na popularidade do governo. Economista vê incapacidade do governo para superar "momento inflacionário muito grave"

"Nós estamos vivendo um momento inflacionário muito grave. O governo não consegue, mesmo com o Banco Central elevando a taxa Selic, tentando conter um pouco mais a inflação, que eu sempre disse que é um remédio amargo, não está conseguindo ter de forma mais contundente o controle inflacionário. Então, na realidade, o governo está perdendo a mão na área econômica. Quando perde a mão na área econômica, o bolso das famílias, das empresas, sentem. Então, isso reverbera em toda a economia e realmente traz essa desaprovação governamental. Fora outras promessas políticas, outros discursos políticos que não têm funcionado na prática e isso a população sentem e anda descontente com isso", explicou.

A incapacidade para conter a inflação é um fator importante na queda de popularidade do governo Lula (PT), que vem acelerando a cada nova pesquisa de opinião publicada nos últimos meses. Esta é a visão do economista Davi Azim , ouvido pelo O POVO News.

A tal da picanha

Para ele, promessas de campanha em relação ao acesso mais fácil a determinados alimentos acabaram não se cumprindo, na prática. "É a falta de pragmatismo com relação ao discurso do governo. Por exemplo, o governo falava que as pessoas teriam mais acessos a alimentos, alimentos mais nobres, inclusive (como a picanha), mas o acesso a esses alimentos está muito complicado. A inflação, em geral, é algo que noto ser a questão principal em relação à sensibilidade das pessoas em relação ao governo", avaliou.

Azim cita ainda o endividamento crescente e a falta de boas perspectivas de melhora como fatores preocupantes para o governo.

"Tecnicamente falando, o governo tem relação dívida/PIB cada vez mais crescente e isso preocupa analistas, porque isso não é interessante para o país e para seu desenvolvimento. O cenário não é de tendência a melhorias, aí vem a questão do alimento, a questão da carga de impostos para a população, enfim, o governo gasta muito, não consegue conter a sua fome por gastar e aí prejudica a população", analisou.