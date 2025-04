Criptomoedas podem ser penhoradas pela Justiça, decide STJ

Os cinco integrantes da turma – os ministros Humberto Martins , Nancy Andrighi , Ricardo Villas Bôas Cueva e Moura Ribeiro , além do desembargador convocado Carlos Cini Marchionatti – acolheram o recurso de um credor que, após vencer uma ação judicial, não encontrou bens registrados em nome do devedor.

Pelas regras atuais, na maioria dos casos, a Justiça pode determinar o bloqueio e a retirada de valores diretamente das contas bancárias do devedor, sem necessidade de sua anuência, a fim de garantir a execução da decisão judicial e o pagamento ao credor. Esse processo é realizado por meio do sistema BacenJud, desenvolvido em parceria com o Banco Central.

Criptomoedas: mudanças do atual cenário

No entanto, como não circulam pelo sistema bancário tradicional, as criptomoedas vinham escapando das buscas por valores realizadas pela Justiça. Com a decisão do STJ, esses ativos passam a estar ao alcance de juízes e credores.

O relator do caso no STJ, ministro Humberto Martins, destacou que, desde 2019, a Receita Federal exige que todos os contribuintes declarem as criptomoedas que possuam como parte de seu patrimônio.