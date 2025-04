O POVO News: STF pede posição da PGR sobre prisão de Bolsonaro; tarifas de Trump; Lula Quaest

Programação repercute pedido de prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro e anúncio de uma série de tarifas retaliatórias pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Com apresentação do jornalista Marcos Tardin, o programa O POVO News realiza a 557ª edição na noite desta quarta-feira, 2. A programação repercute o pedido de prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) que deve chegar em breve à Procuradoria-Geral da República (PGR).

O envio do caso pelo Supremo Tribunal Federal (STF) partiu de uma notícia-crime protocolada por uma vereadora de Recife, capital de Pernambuco.