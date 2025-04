O POVO News: Governo Lula e oposição reagem a tarifaço de Trump; PL da Anistia gera tensões

Aprovação do "PL da Reciprocidade" ocorre um dia antes do anúncio de novo tarifaço de Donald Trump

Com a apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a primeira edição do programa O POVO News desta quarta-feira, 2, repercute a aprovação pelo Senado Federal do "PL da Reciprocidade" nessa terça-feira, 1º, projeto de lei que permite ao governo brasileiro retaliar medidas comerciais que prejudiquem os produtos do país no mercado internacional.

Com 70 votos favoráveis e nenhum contrário, a aprovação ocorreu um dia antes do anúncio de novo tarifaço pelo presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump (Republicanos), que promete impor “tarifas recíprocas” com a taxação de produtos de todos os países que cobrem impostos para importação de bens e produtos norte-americanos.