Bolsonaristas criam subcomissão especial do 8/1 em dia de obstrução de trabalhos na Câmara

Esse foi o único requerimento aprovado no colegiado nesta terça-feira, enquanto o PL conduz uma obstrução total, de modo a impedir todos os trabalhos no Legislativo.

O partido conduzirá com o procedimento, segundo correligionários, até a anistia aos presos dos atos golpistas que vandalizaram os prédios dos Três Poderes entrar na pauta da Casa.

Segundo o autor do requerimento que cria a subcomissão, deputado Zucco (PL-RS), essa subcomissão tem o objetivo de verificar a execução penal dos presos do 8 de Janeiro e a condição dos detidos.

"As denúncias de violações de direitos são reais e estão nebulosamente encobertas por sigilos, privação de informações, negativa de acessos e incomunicabilidade mesmo com advogados e familiares", afirma Zucco, que também líder da oposição.

O 8 de Janeiro já foi um tema tratado no Legislativo. Em 2023, o Congresso Nacional instaurou a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do 8 de Janeiro. O relatório final, aprovado em outubro daquele ano, pediu o indiciamento de Bolsonaro e mais 60 pessoas pelos atos golpistas em Brasília. O placar final do documento, elaborado pela senadora Eliziane Gama (PSD-MA), terminou com 20 votos a 11.