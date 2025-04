Aprovação de Lula tem maior queda no Nordeste, aponta nova pesquisa Quaest

A situação do Nordeste também mostra números negativos, principalmente ao se levar em contra que o presidente Lula tem na região a maior força e potencial de votos. Entre os entrevistados, 52% disseram aprovar o Governo, o que representa uma queda de sete pontos percentuais em relação à pesquisa realizada em dezembro de 2024.

Os números de insatisfação com o atual governo Lula nunca foram tão altos: é o que aponta a nova pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta nesta quarta-feira, 2. A desaprovação chegou em 56% dos eleitores, sendo o pior percentual desde o início do mandato, enquanto a aprovação caiu e está em 41%, o menor patamar desta gestão. A margem de erro de dois pontos percentuais, tanto para mais como para menos.

A desaprovação cresceu nove pontos percentuais, passando de 37% para 46%, representando assim a maior perda de apoio do petista entre todas as regiões do Brasil nos últimos cinco meses. Neste segmento, a margem de erro é de quatro pontos para mais ou para menos.

Pela primeira vez, a aprovação e desaprovação estão tecnicamente empatadas no Nordeste neste terceiro mandato do Lula.

Os piores índices do presidente são na região Sul, onde ele é desaprovado por 64% dos eleitores, enquanto 34% responderam que aprovam. Em seguida vem o Sudeste, onde o petista tem uma reprovação de 60% contra 37% de aprovação.