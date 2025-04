Protesto contra ex-presidente Bolsonaro é projetado na Tower Bridge, em Londres

Bolsonaro é réu no Supremo Tribunal, junto de outras sete pessoas, por suposta participação em trama golpista

O trocadilho com o nome do ex-mandatário pode ser traduzido como “prenda Bolsonaro”. Além da Tower Bridge, o Parlamento , ao lado do Big Ben, também recebeu a projeção da frase.

Uma mensagem foi projetada como protesto contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na Tower Bridge, em Londres, na Inglaterra, um dos principais pontos turísticos da cidade. O trocadilho “Jail” Bolsonaro - jail significa "prisão" ou "prender" em inglês - foi utilizado para se referir ao ex-chefe do Executivo nacional na projeção feita nessa segunda-feira, 31.

Segundo o jornal Folha de São Paulo, a iniciativa é do coletivo Projections on Walls. A cidade já recebeu outros protestos do mesmo tipo em 2021, quando a Torre de Londres foi suporte para a projeção também dessa frase, marcando o dia em que o Brasil registrou 500 mil mortes por Covid-19.

Dessa vez, a mensagem é estampada no prédio no momento em que o ex-presidente é réu no Supremo Tribunal Federal (STF) por participação em suposta trama de teor golpista na corrida pela presidência em 2022.

Bolsonaro réu no STF

Após julgamento de dois dias, a Primeira Turma do STF decidiu, por unanimidade, na quarta-feira, 26 de março, tornar Jair Bolsonaro e outros sete aliados réus por tentativa de golpe de Estado.

Os cinco ministros que analisaram a denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) e que compõem a 1ª Turma da Corte foram: Alexandre de Moraes (relator do caso), Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin.