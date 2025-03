STF torna Bolsonaro réu e vai julgá-lo por tentativa de golpe de Estado

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, nesta quarta-feira (26), tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) réu por tentativa de golpe de Estado, e a Corte vai levá-lo a julgamento, minando suas esperanças de voltar à Presidência. Os cinco ministros da Primeira Turma do STF aceitaram por unanimidade a denúncia apresentada em fevereiro pela Procuradoria-Geral da República (PGR), que acusou o ex-presidente, de 70 anos, de supostamente liderar uma organização criminosa que buscava impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), para quem perdeu as eleições de 2022.

Em um país ainda marcado pela memória da ditadura militar (1964-1985), o julgamento contra o ex-presidente, que se declara um nostálgico daquele período, será histórico e tem potencial para sacudir a vida política do país nos próximos meses.

Bolsonaro, que pode ser condenado a cerca de 40 anos de prisão, classificou as acusações de "muito graves e infundadas" e rejeitou dar-se por vencido. "Eu não estou morto ainda. Eu vou começar, vou voltar a andar pelo Brasil" para mobilizar os militantes da direita, prometeu. Lula, por sua vez, disse nesta quinta-feira (27), após a decisão do Supremo, que espera que "a Justiça faça justiça".

"Se, nos autos do processo, ele [Bolsonaro] for inocente, que seja inocentado. Se ele for culpado, que seja punido", declarou Lula aos jornalistas no último dia de sua visita ao Japão. "É visível que o ex-presidente tentou dar um golpe no país, [...] que ele tentou contribuir para o meu assassinato [...]. Prove que é inocente e vai ficar livre", acrescentou. Em seguida, afirmou que Jair Bolsonaro "não tem como provar que é inocente", por isso "ele fica tentando fazer provocação ainda na sociedade brasileira".

O ex-presidente, que está inelegível até 2030, mantém a esperança de voltar a disputar as eleições presidenciais em 2026, diante da queda da popularidade de Lula. Embora não haja um prazo legal, "há uma expectativa de que esse caso seja julgado ainda este ano", para não interferir nas eleições do ano que vem, disse à AFP o advogado criminalista Enzo Fachini. - 'A ditadura mata' -

A trama golpista supostamente chefiada por Bolsonaro incluía medidas como a elaboração de um decreto para justificar um "Estado de Defesa" e, inclusive, o assassinato de Lula e do ministro Alexandre de Moraes, segundo a PGR. O complô não teria sido consumado por falta de apoio do alto comando do Exército. A investigação também vincula diretamente Bolsonaro aos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023, quando milhares de seus apoiadores invadiram e depredaram as sedes dos Três Poderes em Brasília, uma semana após a posse de Lula.