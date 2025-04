Sob Lula, Brasil fez ação hacker contra governo do Paraguai, diz portal

A Agência Brasileira de Inteligência (Abin) realizou uma ação hacker contra autoridades do governo do Paraguai já no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O planejamento da ação teve início no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), mas foi autorizada a ser executada na gestão de Luiz Fernando Corrêa, atual diretor nomeado pelo petista.

As informações são do colunista Aguirre Talento, do Uol. Conforme o colunista, a operação de espionagem invadiu computadores para colher informações sigilosas sobre a negociação de tarifas da usina hidrelétrica de Itaipu, que envolve disputa comercial entre os dois países.