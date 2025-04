STM mantém condenação da Justiça Militar de Fortaleza contra major que fez campanha para Bolsonaro

Major João Paulo afirmava ser pré-candidato a deputado federal e apoiava a reeleição do Jair Bolsonaro, em 2022 / Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O Superior Tribunal Militar (STM) negou o recurso de apelação do major do Exército João Paulo da Costa Araújo Alves e manteve a condenação imposta pela Justiça Militar da União (JMU) em Fortaleza. O oficial foi sentenciado a dois anos de prisão pelo crime de recusa de obediência, previsto no Código Penal Militar. A decisão do STM reafirma o entendimento já adotado em 2024 pelo relator do caso, ministro Artur Vidigal de Oliveira, cujo voto pela manutenção da condenação foi seguido pelo revisor, ministro Leonardo Puntel. O julgamento foi concluído na última terça-feira, 25, após o ministro José Coêlho Ferreira apresentar voto divergente pela absolvição do réu, sendo, contudo, o único a se manifestar nesse sentido. A maioria dos ministros acompanhou o voto do relator.

Envolvimento político A prisão do major ocorreu em maio de 2022, após ele desobedecer diretrizes do Exército que proíbem manifestações político-partidárias por militares da ativa. Mesmo advertido por superiores, ele utilizou suas redes sociais para promover sua pré-candidatura a deputado federal, além de apoiar a candidatura de Jair Bolsonaro (PL) à Presidência da República.

As infrações resultaram em duas ações penais militares na Auditoria Militar de Fortaleza (10ª CJM), ambas julgadas em 9 de março de 2023, culminando na pena total de dois anos de reclusão. No primeiro processo, o Conselho Especial de Justiça, composto por um juiz federal e quatro militares, considerou o oficial culpado por descumprir ordens superiores que determinavam a remoção das publicações de cunho político. Apesar da proibição expressa, ele manteve as postagens. A decisão do comando militar da 10ª Região se baseou na Recomendação nº 2/2022 da Procuradoria de Justiça Militar no Ceará, emitida em março de 2022, que alertava sobre a incompatibilidade entre a atividade político-partidária e a carreira militar. Mesmo ciente da norma, o major ignorou reiteradamente os avisos e continuou promovendo conteúdos políticos. O segundo processo tratou de nova desobediência do militar, já em outra unidade militar, para onde havia sido transferido. Mais uma vez, ele se recusou a acatar ordens superiores, o que levou à sua condenação.