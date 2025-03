'Prisão é o fim, estou com 70 anos', diz Bolsonaro; Lula foi preso aos 72

Bolsonaro se tornou réu no STF na última quarta, 26, acusado de liderar trama golpista em 2022 / Crédito: EVARISTO SÁ/AFP

Lula, que foi preso em 7 de abril de 2018 pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, tinha 72 anos quando foi encarcerado. O atual presidente permaneceu na prisão por 1 ano, 7 meses e 1 dia, somando 580 dias.

Uma possível prisão seria “completamente injusta”, afirmou Bolsonaro. “Cadê meu crime? Cadê a prova de um possível golpe? A não ser discutir dispositivos constitucionais que não saíram do âmbito de palavras”. Juliana Diniz | O STF e os dilemas técnicos de um golpe; LEIA Bolsonaro negou que se juntaria ao filho, Eduardo Bolsonaro, nos Estados Unidos, e pediria asilo político: “Eu acho que eu estou com uma cara boa aqui. Tenho 70 anos, me sinto bem. Eu quero o bem do meu país”.

Na quinta, 27, um dia após o fim do julgamento no STF, a Procuradoria-Geral da República (PGR) pediu arquivamento do inquérito que investigou Bolsonaro pela suposta falsificação de cartões de vacinação contra Covid-19. Para o ex-presidente, “mais que uma sinalização”, o arquivamento é “uma luz vermelha” contra outros processos, como o das joias sauditas. “Porque você não pode investigar o cartão de vacina, olhar do lado ali e 'ah, apareceu presentes, apareceu estado de sítio', não pode fazer isso aí. Até porque nunca vi um juiz começar um processo sem ser provocado. Uma vez provocado, ele analisa, se investiga. Por que eu sou diferente dos outros?”