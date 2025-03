Polícia Federal e ministros do STF analisam cenários de possível fuga de Bolsonaro

Bolsonaro foi considerado réu por suposta trama golpista de 2022 / Crédito: EVARISTO SA / AFP

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi considerado réu por tentativa de golpe de Estado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e a Polícia Federal (PF), junto com ministros do STF, tem considerado, nos bastidores, alguns cenários referentes a uma possível fuga de Bolsonaro, caso ele venha a ser condenado. As informações foram divulgadas pela coluna da jornalista Andreia Sadi, no g1. A investigação considera a Argentina e os Estados Unidos como principais pontos onde o ex-presidente poderia buscar abrigo. Segundo a coluna, os investigadores destacam que, uma vez no país vizinho, governado por Javier Milei, com quem Bolsonaro mantém afinidade política, o ex-presidente poderia seguir para os Estados Unidos.

Membros do STF ainda avaliam que Bolsonaro busca viabilizar uma candidatura em 2026 por meio do apoio a Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, que poderia adotar um discurso de conciliação nacional. A estratégia envolveria o fortalecimento de uma narrativa de martírio, que poderia ser usada para pleitear uma eventual anistia.

O passaporte do ex-presidente ainda está apreendido. O STF negou o último pedido para devolução de seu passaporte e autorização de viagem aos EUA para assistir, presencialmente, à posse do presidente eleito, Donald Trump. Por isso, caso existisse um plano de fuga, poderia ser considerado atravessar a fronteira de carro. Jair Bolsonaro já afirmou publicamente que não sairia do Brasil. Sua ultima declaração acerca do assunto foi durante a manifestação pró-anistia dos condenados pelo ataque à Praça dos Três Poderes, no 8 de janeiro. Segundo Bolsonaro, se ele estivesse em território brasileiro durante o 8 de janeiro, "estaria preso até hoje ou, quem sabe, morto por eles". “Só não foi perfeita essa ‘historinha’ de golpe para eles porque eu estava nos Estados Unidos. Se tivesse aqui, estaria preso até hoje ou, quem sabe, morto por eles. Eu vou ser um problema para eles, preso ou morto. Mas, eu deixo acesa a chama da esperança, da libertação do nosso povo, afinal, o Brasil é um país fantástico”, afirmou durante discurso.

A investigação da PF reconhecem que não há como fiscalizar integralmente a fronteira terrestre. Segundo suas análises, sair de carro do Brasil não seria difícil, embora a entrada na Argentina possa apresentar desafios devido à fiscalização mais rígida. O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL), filho do ex-presidente, pediu licença do mandato para ir aos Estados Unidos. Eduardo declarou que pretende pedir asilo político ao governo dos Estados Unidos. O asilo político é uma proteção concedida por um Estado a estrangeiros que comprovam estar sendo perseguidos na nação de origem. Outro cenário considerado pelos investigadores e ministros do STF é o uso de um jatinho para deixar o Brasil. Um ministro afirmou ter "certeza" de que o primeiro destino de Bolsonaro seria a Argentina, seguido pelos Estados Unidos. No entanto, reforçam que, caso recebam informações antecipadas, a PF poderia se mobilizar para evitar uma eventual saída do país.