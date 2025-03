Gabriella Aguiar tem 1ª agenda ao lado de Elmano como prefeita em exercício de Fortaleza

Gabriella Aguiar participou de primeiro evento ao lado do governador Elmano enquanto prefeita em exercício de Fortaleza / Crédito: Instagram Gabriella Aguiar

A prefeita em exercício de Fortaleza, Gabriella Aguiar (PSD), teve nesta quarta-feira, 26, a primeira agenda ao lado do governador Elmano de Freitas (PT), enquanto chefe interina do Executivo Municipal. O encontro se deu durante o lançamento do Comitê Estadual de Negócios de Impacto (Ceni). Esteve presente ainda o secretário do Desenvolvimento Econômico do Estado, Domingos Aguiar Filho, pai de Gabriella. Ela substitui o prefeito Evandro Leitão (PT), em viagem internacional até esta quinta-feira, 27. A cerimônia contou também com a presença de representantes do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), de lideranças do ecossistema de impacto, dentre outras autoridades. "A presença do MDIC reforça o compromisso com o desenvolvimento de Fortaleza e do Ceará. É um orgulho fazer parte dessa transformação!", destacou Gabriella Aguiar.

A proposta do Ceni é elevar o Estado do Ceará a um posto de referência quando o assunto for economia sustentável, visando, segundo o governo, sempre o ecossistema com desenvolvimento e preservação. Quando se trata de economia de impacto, o Comitê tem a função de incluir formas para um bom desempenho, monitorando e articulando junto a Estratégia Nacional de Investimentos e Negócios de Impacto (Enimpacto).