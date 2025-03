Avião com repatriados chega a Fortaleza nesta sexta com 116 passageiros

Do aeroporto Pinto Martins, eles serão transportados pela FAB até Minas Gerais. Este será o quinto voo no novo governo Trump

Uma aeronave com 116 repatriados vindos dos Estados Unidos deve pousar no aeroporto Pinto Martins, em Fortaleza, às 8h da manhã da sexta-feira, 28, de acordo com o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania.

