Assembleia aprova projeto de lei que amplia vagas para promoções de militares; veja detalhes

Foram aprovados dois projetos de lei de autoria do Poder Executivo, um da Defensoria Pública Geral do Estado e dois projetos de decreto legislativo

A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará aprovou, na manhã desta quarta-feira, 26, o projeto de lei n.º 26/25, do Poder Executivo, altera a Lei n.º 15.797, de 25 de maio de 2015, que dispõe sobre as promoções dos militares estaduais. Com a alteração, amplia-se nas corporações militares o número de vagas destinadas à promoção ao posto de tenente-coronel do Quadro de Oficiais Policiais Militares (QQOA - PM) e Bombeiros Militares (BM), triplicando o número de vagas.

A Casa aprovou ainda outro projeto de lei de autoria do Poder Executivo, um da Defensoria Pública Geral do Estado e dois projetos de decreto legislativo com indicações de dois novos conselheiros da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará (Arce).