Prefeito de BH tem parada cardiorrespiratória e está em estado grave, informa boletim médico

Fuad segue internado desde o dia 3 de janeiro. No dia seguinte à entrada no hospital, pediu licença do cargo. O vice-prefeito Álvaro Damião (União Brasil) está em exercício do cargo desde então. Noman recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no dia 29 de janeiro , mas seguiu sob cuidados médicos.

Diagnóstico

O prefeito da capital mineira foi diagnosticado com câncer no sistema linfático em julho de 2024, às vésperas do início da campanha eleitoral. O tratamento surtiu efeito e ele anunciou, durante a campanha à reeleição, que estava curado.

No entanto, após o pleito, as complicações voltaram a se manifestar e Fuad Noman foi internado quatro vezes desde então, por motivos diversos: diarreia, sangramento intestinal, sinusite, bronquite e dores nas pernas. No dia 1º de janeiro, por recomendação médica, ele foi empossado na prefeitura de Belo Horizonte de forma remota. Durante a última internação, ele foi diagnosticado com pneumonia.